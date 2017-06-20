李开复：美剧《西部世界》很难成为现实，但如果变成VR游戏，后果将不堪设想

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在和石英(qz.com)的视频专访中，创新工场创始人李开复谈到了他对美剧《西部世界》的看法。

《西部世界》是美国HBO在2016年发行的科幻类电视剧，该剧呈现了一个以西部世界为主题的高科技主题公园。在这个主题公园里，所有的剧情人物都由极度仿真的机器人扮演，游客可以在其中尽情体验虚拟世界的乐趣，甚至可以残暴地屠杀机器人。但随着机器人自主意识的觉醒，他们开始怀疑这个世界的本质，进而反抗人类。

作为一个人工智能专家，李开复认为由于技术局限，人类很难在近期内制造出《西部世界》中的机器人。 现在的人工智能水平还无法让机器人真正无缝融入和理解人类社会。

不过，如果只是把机器人局限在某一个可控的环境（比如主题公园），而且每个机器人都只需要实现一些既定的功能，那么创造一个所谓的“西部世界”并不难。事实上，迪士尼已经注册了相关专利，要把仿真机器人融入主题公园。

让李开复更担心的是，类似的主题公园和虚拟现实技术(VR)的结合，会制造出极易让人沉迷的电子游戏，给孩子们的身心成长带来不利的影响。电子游戏本身就很容易成瘾，美国俄亥俄州州立大学对此进行了专门的实验。他们发现，如果调查对象每天玩20分钟带有暴力内容的电子游戏，连续玩三天，他们的行为会变得越来越过激，对身边人的同情心也会下降。

“所以我不怎么投资VR,” 李开复说，“就VR(虚拟现实)而言，我看到的都是问题。”

（点击文章顶部的视频观看完整采访片段。）