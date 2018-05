The words that America’s spelling champions keep getting wrong

To make it to the limelight of the Scripps National Spelling Bee, American middle-schoolers need to be able to spell some of the English language’s most obscure words. In 2015, the winning word was scherenschnitte, whatever that means.

But a few words regularly trip up great spellers. Since 1996, the three most-misspelled words at the spelling bee have been “metastasize,” “metonymy,” and “weimaraner.”

Each of the three words above was spelled incorrectly four times in the past 20 years or so, according to Quartz’s analysis of records collected by data scientist Christopher Long (whose website URL is statistics.sexy). Most of the misspellings are pretty close, just off by one letter, like “matastasize” and “metastesize.” That’s not the case for “weimaraner,” a dog breed named after the German city of Weimar, which spellers have tried to spell as “vimeroner” and “whymeraner.”

Here are all 383* of the words that Scripps Spelling Bee spellers got wrong two or more times, including the incorrect spellings they attempted. See if you can do any better.

Word Misspelling metastasize matastasize – metastesize – metastacize – matastacise metonymy metonomy – metonomy – metonomy – metonomy weimaraner weimariner – whymeraner – weimeraner – vimeroner amaryllis ameryllis – amarillus – amoryllis apparatchik operachik – apparchik – apparatchic asana oscina – ocena – ocina ascetic aescetic – acetic – ascedic beelzebub belzebub – beezlebub – biezelbub beignet banet – beigne – baignette casein casseine – caseine – caseine commissar comissar – commasar – comissar cynosure sinischure – synosure – synosure cyrillic syrillic – serillic – cerilic damoclean damaclean – damaclean – damochlian desuetude desuitude – desuitude – dessuitude dossier docier – dociet – dociere fanfaronade fanferanade – fanfarinade – fanfarronade ferrule pharel – ferrel – feril ginglymus ginglamus – ginglemous – ginglimus homologate homaligate – homoligate – homaligate kinura kynura – kanoura – chinura marcescent marcesscant – marcessant – marcesant monture mauncher – moncheur – moncheur mucilaginous muculagenous – mucelagenous – muscillaginous mussitation musatacion – mucitation – muscitation myriacanthous myriacanthus – meriocanthous – mirocanthous palaver pollaver – pulavor – polaver peroration pararasion – pareration – pereration philately phalatally – filiality – phalately procellous procellus – procellus – procellas quinquevir quinquevere – quinquvere – quinquivere ranunculus renunculous – renunculus – rununculus rasgado roscado – rhosgotto – rosgatto ravigote ravigot – ravigotte – ravigode sassafras sassafrass – sassafrass – sassafrass sciamachy psyamichy – syamikey – siamachy senary cenary – cenary – senery sessile cecile – cecile – cecile sidereal ciderial – siderial – siderial tachytely takately – tacatelli – tachetelli termagancy termigancy – termigancy – termigancy timbale timbol – timbal – tambal tinnitus tinitus – tenitus – tenitis toile toil – twall – tuall trypanosomiasis trapanasomiasis – tripansomiasis – tripanosomiasis turgescent tergescent – tergescent – tergescent venire veniery – veniry – veniary virgule vergule – vergole – verguil zucchetto zucchedo – zeuchetto – zhuchetto aberration abboration – aboration acerbity asserbity – asurbity ageusia agusia – augusia aioli aeole – aeoli almoner alminer – alminer aniseikonia aniciconia – aniseikonya aphorism affirism – apherism apocryphal apocriphal – apocraful apolaustic apolostic – apolostic aposiopesis aposiapesis – apacyapesis apotropaic apotrypaic – appatropaic araneiform araneaform – areneiform arcology archology – arcologe areology aeriology – aryology assuage aussuage – aswage atelier atelyay – ateeaie atrabilious atrobilious – atribilious auspices hospices – ospisces avgolemono ovgolemono – ovgolemono avocet avoset – avisette bacteriolytic bacterialytic – bacterialytic balkanize balcanize – balconize basmati bazmati – bazmati battledore battldor – battledour beethovenian beethovenean – beatovinian betony bettany – bettony boudin boudane – boudain bouleuterion buluterion – buluterion braggadocio braggedocio – bragadoshio brigadier brigadere – brigadeer bullionist boullionist – boullonist burin buren – bueron cabecera cabasaret – cabacera cabochon cabichon – cabachon cabotinage cabatanage – cabotonnage caitiff catiff – catif cappelletti capiltti – cappelleti caracole caricole – cericole ceraceous surracious – surracious chalicosis chalichosis – calicosis chautauqua chataqua – chataqua chevelure chevalure – cheveleur chrystocrene crystocrene – crystacrene clerisy clarisy – claracy coadjutor coajutar – coadjuter coiffeuse quaffuse – quafus colluctation colloctation – colloctation collutorium colitorium – collitorium concomitance concommitance – concomittance connoisseur coinnisseur – connaisseur consulate consillate – consolate contumelious contimeleous – contemelious conurbation connerbation – connerbation corollary corillary – corelary corticoline corticholine – cortikaline coscinomancy causinomancy – coscimancy cotyledon codyleton – cotelydon crinoline criloine – crinaline criollo creolo – criolo cyanophycean cyanophytion – cyanophycein cytolysis citolosis – cytolosis deliquesce delaquesce – delaquess demegoric demagoric – demagoric demesne demaine – domain denier duniere – deneir deplorable deplorible – diplorable dhole dohl – dole dirndl dirndle – deirndal distractible distractable – distractable dolcissimo dolchisimo – dulcisimo dolorifuge delorifuge – delorafuge doyen doyenne – douillen dromomania dramamania – dramamania dysphoria disphoria – disforium echinulate acconulate – euchilant ectocanthion ectocanthian – ectocantheon encolure enquelure – oncholeure engastrimythic engastromythic – angastramythic ennui annui – onwei entente entaunt – entent ephemeris ephemerus – aphemerus epicondylic epichondylic – epicondilic erinaceous aranaceous – arronatious eristic erristic – erristic erythema errathema – arathema espagnole espaniolle – aspanol espousal espousel – espowsel estoppel astoppel – estauple etouffee etufe – etoufet eucrasia euchrasia – euchrasia execrable exsicrible – exacerbole exegetical exagetical – exogetical faineant feignient – fanient fallibility falability – fallability farcical pharcicle – farsicle feis feche – feche fettuccelle fettuccelli – fettuccelli fibrillation fibrilation – fibrilation filipendulous philipendulus – filapendulous filoselle filasel – philasel florisugent floriceugent – florasugent fodient fodiant – fodiant foraminate feraminate – feraminate fortissimo fortisimo – fortisimmo fustian fustion – fustion gamopetalous gammapedalous – gammapedalus garibaldi garrabaldi – garribaldi gastrilegous gastrilogous – gastrilogous gegenschein gagenschein – geganschein gendarme jondar – jendarm gerontology gerantology – gerentology gesundheit guzundheit – geisundheit gibraltar gibralter – jebralter gimbal gimble – gimbel girandole gerandole – gierendole glottogonic glotogonic – glotogonic gloucester glaucester – glauster gnathonic nathonic – nathonic grallatorial gralitorial – gralitorial graupel groupl – grouple guttural gutteral – gutteral hafiz hophis – haffis hauteur auteur – haughture heliciform halliciform – haliciform hepatomegaly hepitomegaly – hepitomegaly hierophant hieraphant – hyaraphant hoyle hoiyal – hoile huapango wapango – wapango hussar hazar – huzzar ibuprofen ibuprofin – ibuprofine ichneumon icnumen – ichnumen idyllic idillic – idealic imprimatur imprimater – imprateur incalescent incalescant – incolescent ingenue enjenu – angenue inquiline inqualine – inqualine insalubrious insullubrious – inselubrious insatiate insaciat – insaciat intussusception inteseception – intususception involucre invelucer – involucar jardiniere jardinier – gardiniere kaiserdom chaiserdom – keizerdom keeshond keyshond – kaushaund kwashiorkor quashiorcor – quashiorcor lacertilian lacertillian – lacertillian languorous langarous – langorous languorously langerously – langorously laniary laniery – lanniary laparoscopy laperoscopy – laperiscopy lecithin lecithyn – lecathon lefse levsa – lephsa liaise liase – liase lidocaine lidocain – lydocane limoges lemoge – limouge lugubrious legubrius – lagubrious lumbriciform lumbrisciform – lumbrisuform macadam macatomb – mecadm macilency mascillency – masolency magistracy magistrusy – magestrosy mandir mundhir – mundier manducatory mangicatory – mangigatory melittologist melatologist – melatologist meniscus maniscuss – moniscus merganser mergancer – mergancer mikado mikito – mukado minatory minotory – minotory minestrone ministroni – ministrone minyan minion – mignon misopedist misopedas – myssopedist mores moires – morass mouchoir mouchoire – mouchoire mousseline muslene – mouseline mugient mugeant – mugeant musciform mussiform – musiform muumuu mumu – mumu mynheer minheire – mineherr myocarditis myecarditis – myacarditis nacre nachre – gnaker nadir nader – nader nastaliq nastilique – nastellique naumachia gnomicchia – nomacia nepenthe nepenthy – napenthy nephelognosy nephelognacy – nephalognosy nisei nicesay – nesae novercal navercal – nevircal novillero noviero – novellero nudicaulous neuticalus – nuticholous nyctipelagic nyctapelagic – nichtopelagic obtenebrate obtinibrate – obtenabrate obtundent obtundant – obtundant ocarina acarina – ocarine ocellus ocellace – ocelis ocotillo ocatillo – ocatillo octateuch ochituke – octicute omodynia omodinia – omodinnia onomasticon aunimosticaun – onimasticon ophryon offrean – ophreon opinicus opennicus – opinicous opprobrious approbrious – approbrious oppugn opugn – appune ordnance hordenance – ordinance ossifrage ossifrige – ossifrige otacoustic otocoustic – odicoustic pachymeter pachimeter – puchimeter palatalize palatilize – pallitalize palatinate polatinate – pollatinate palilalia palolalia – palilelia palimpsest palimpcest – palympcest pallescent palescent – palescent panettone panatony – pannettone papeterie papetrie – pepetreau paristhmion parismean – parismion parity paredy – parody parquet parkay – parquette parterre partare – partare pastiche pastische – pasdishe patois patoir – patrois pekoe peco – peekoe pendeloque pandaloque – pondyloc penicillin penicilin – pennecilin penitentiary penetentiary – penetentiary pentateuchal pentitucal – pentatuchal pergameneous purgaminious – pergamineous periegesis periogesis – perigesys periphrasis paraphrasis – periphresis periphyton peripheton – peripheton petechial patechial – poticial pfeffernuss pfeffernus – feiffernuse phalacrosis falacrosis – falachrosis piatti piate – piati pickelhaube pickelhauber – picklehaube pileum pilleum – pyllium piloncillo piloncilo – piloncio pinniped pinaped – pinaped pizzicato pitsicato – pizzacato podilegous podillogous – podilogous porphyry porphery – porphery pratincolous pretincolous – pretincolous primatial primacial – primacial proboscis probosquess – probascis prolegomenon prologomonon – prologomonon pruritus pruritis – preuritis psyllium scilium – scylium pultaceous poltaceous – pultatious putative putitive – puditive quadragenarian quadgenarian – quadregenarian quenelle cannel – canel quoddy quadi – quadi quodlibet quadlaubette – quadlebet quokka quakka – quaka ranine reynine – rainine rankine rankin – rankin rariora rareora – rareora rasorial russorial – rascorial ratafia ratofeia – ratifia rayonnant rayunnant – rayonant reblochon reblechon – roblochon recension rescension – resention refocillate refoscilate – refossillate resipiscence recipisance – recipiscence rhodochrosite rhodocrosite – rhodocrosite rictus rictous – richtus rotogravure rotagraviewer – rotagravure roux rue – rew rurigenous ruriginous – ruriginous sabot saboe – sabbot saccharinity sacarinity – sacchirinity saltimbocca soltimboca – saltambaca salutary saliatary – saluetary saponaceous sapinacious – sapenaceous sarrusophone sarusophon – serusiphone saxicolous sacsiccolous – saccicolus saxifrage saxifrige – saxofrage scabrous scabbrous – scaberous schloss schlass – schlauss schwarmerei svermari – schwermerei scialytic sciolytic – sciolytic sciatica cyatica – psyatica sciolistic scialistic – coelistic scurrilous scirolous – scurilous secession susession – siscetion segue segway – segway semplice semplace – semplicce sequela sequella – secuela seriatim seriatum – siriatim serotinal cerotinal – ceratinal serrulate ceryalate – cerulate siffilate siphylate – siphylate siphonapterology psyphenapterology – sciphenapterology skeuomorph scuomorph – scuomorph somma sama – sama soubresaut soubruso – subreso sousaphone suziphone – souspohone souterrain sueterrane – suterain spinet spinnit – spinnet splanchnology splanknology – splanknology sporogenous sporagenous – sporagenous strychnine stricnine – stricknine styptic stiptic – stiptic succorance succarance – succarence sussultatory secultatory – cessultatory suzerain souserin – susurain sylph silth – sylf syringadenous syringadinous – seringadinous tagliatelle talliatelle – taliatelle tattersall tattersal – tattersaul tawdrily taudrally – taudraly tectogene techtogene – techtegene teratological terratalogical – terytalogical terpsichore terpsichory – turpsichory thesmothete thesmathete – thesmathete tinnient tinient – teniunt tocsin toxin – tauksen tokamak tocamach – tockamac tombolo tombulow – tambalo torquemada torquamodda – torquematta torrone taroni – tironi totipotency totipotancy – totipettancy trabant trabont – trabont trabeated trabiated – trabiated triquetra triquitra – triquietra trophallaxis troxolexus – trophilaxis trouvaille trouvail – truvai truncal trunkal – trunkal turbinado turbenadot – turbonado ululant undulant – olullent umbrageous umbragious – umbragious unconscionable uncontionable – unconcionable vaquero vacerou – vacerro vargueno vergueno – vargaino variorum veriorum – variorium velitation vellitation – veletation verbigeration verbidgeration – verbidgeration veridical varidical – varitical vexillology vexalology – vexillolgy viridescent viradescent – veradescent vitrophyre vitrifier – vitrifier viviparous viviperous – viviperous voortrekker foretreker – vortrekker wastrel wastrail – wastral weltschmerz veltschmerz – weldschmerz wenzel wensel – wensel witloof witlauf – witloaf zaibatsu xybatsu – zaibotsu

*One caveat: The bee’s official results data for 2010 contains errors, and has been removed from this analysis. )