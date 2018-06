Watch as Guatemala’s Fuego volcano erupts, spewing ash 6 miles into the air

Guatemala’s Volcán de Fuego, one of Central America’s most active volcanos, erupted Sunday (June 3), killing an estimated 25 people, including three children, and injuring more than 300.

Volcán de Fuego, whose name means the “Volcano of Fire,” spewed lava and thick clouds of smoke nearly 6 miles into the air, according to CONRED, the government’s national disaster management agency. It’s the volcano’s second eruption this year.

El volcán de Fuego inició su segunda erupción del presente año, con explosiones que elevan columnas de ceniza a 6 mil metros sobre el nivel del mar, flujos piroclásticos en barrancas. Por el momento no es necesario realizar evacuaciones.

Volcan de Fuego, or Volcano of Fire, spews hot molten rock from its crater in Alotenango, Guatemala, Sunday. (AP Photo/Luis Soto)

Some 3,100 people have been evacuated from the affected areas, and CONRED’s director Sergio García Cabañas said the explosion could affect 1.7 million people. Cabañas said because the town of El Rodeo was “buried,” rescue workers haven’t been able to reach the village of La Libertad, where there may be more casualties.

A rescue worker helps a woman in El Rodeo, one of the most affected areas. (Reuters/Fabricio Alonzo)

A soldier takes a rescued child to the hospital. (Reuters/Fabricio Alonzo)

En estos momentos, nuestros agentes policiales contribuyen a la evacuación de una persona herida. Es un sobreviviente que fue localizado entre los escombros de una vivienda. Fue trasladado hacia un hospital. pic.twitter.com/efG4dDgVKV — PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 3, 2018

La Aurora International Airport, which is 25 miles away from the eruption site, had to shut down its only runway because it was covered in ash.

Elementos de la Primera Brigada de Policía Militar "Guardia de Honor", realizan limpieza en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional "La Aurora", afectada por la caída de ceniza volcánica.#365DíasAlServicioDeMiPatria pic.twitter.com/nnnd0ULA1u — Ejército Guatemala (@Ejercito_GT) June 4, 2018