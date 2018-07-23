90’s metal band Papa Roach made the only good joke about Donald Trump’s Iran meltdown

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018
To Iranian President Rouhani: LOSING MY SIGHT, LOSING MY MIND, WISH SOMEBODY WOULD TELL ME I’M FINE, NOTHING’S ALRIGHT, NOTHING IS FINE, I’M RUNNING AND IM CRYING. CUT MY LIFE INTO PIECES, THIS IS MY LAST RESORT.
— Papa Roach (@paparoach) July 23, 2018
Thanks, guys.