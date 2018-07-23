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90’s metal band Papa Roach made the only good joke about Donald Trump’s Iran meltdown

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Obsession
"America First"
Jacoby Shaddix of Papa Roach performs at Rock On The Range Music Festival on Saturday, May 20, 2017, in Columbus, Ohio.
Sweet relevance. (AP/Invision/Amy Harris)
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Obsession
"America First"

Thanks, guys.

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