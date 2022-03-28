Daily Brief

世界で今起きている事

おはようございます。今日も「世界で今起きている事」をお伝えします。

Image copyright: Roman Abramovich on March 14, 2022. Reuters

What to watch for

ルルレモン、決算発表

Image copyright: James D. Morgan/Getty Images Will workers continue to worship at the yoga pant altar?

「アスレジャー」を代表する企業、ルルレモン（Lululemon）が本日（29日）、決算を発表します。今年1月、同社は投資家に対する説明のなかで、ホリデーシーズン中のオミクロン株の感染拡大が通年収益に与える影響を認めています。その後、人と人との交流がより増えることでデニムの売り上げが上昇し（ただしスキニージーンズは例外です）、同社の株価はこれまでで20%も下落しています。

とはいえ、アナリストは、ルルレモンが多くのバリューを提供すると期待しています。特に、同社は新しい製品カテゴリーに取り組んでおり、先週には、女性に特化してデザインしたシューズラインをデビューさせています（男性と女性の足はその大きさ以外にも多くの違いがあるのに、従来、ほとんどのスニーカーがまず男性用にデザインされ、女性向けのものはサイズを小さくしただけのものでした）。来年にはメンズシューズの新しいコレクションも予定されており、ナイキ（Nike）やアディダス（Adidas）に真っ向から勝負を挑むことになります。一方で、アディダスは同社のスポーツブラのコレクション全体を一新し、ルルレモンが培ってきた領域に進出してもいます。

Singapore’s covid turning point

コロナ対策、分かれ道

Image copyright: Reuters/Edgar Su Reopening.

広範囲でのマスク着用、旅行者の厳しい検疫要件、積極的な接触者追跡……。香港とシンガポールは、場所は違えどその新型コロナウイルス感染拡大対策は似たようなものでした。

シンガポールは今週、規制を大幅に緩和し、4月1日からワクチン接種済みの旅行者が検疫なしで入国できるようにする予定で、「コロナとの共生」方向にシフトしています。一方の香港は、徹底した「ゼロコロナ」戦略。感染数を抑制し、国境封鎖も視野に入れているものの、死者数は今年に入って数千人を数えます。

香港には主権がないため、コロナ戦略についても中国政府の指示に従わなければなりません。ワクチン接種率でもシンガポールと対照的な数字を示しており、シンガポールでは80歳以上の高齢者の94％がワクチン接種を受けているのに対し、香港では40％強にとどまっています。

SURPRISING DISCOVERIES

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