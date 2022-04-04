Daily Brief

世界で今起きている事

おはようございます。国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が新たに公表した報告書は、現状への危機感を募らせています。今朝も「世界で今起きている事」をお伝えします。

Image copyright: Reuters/Aly Song A covid lockdown continues in Shanghai

What to watch for

オートバイのテスラ

Image copyright: Reuters/Tyrone Siu Scoot over

本日（5日）より、台湾の「オートバイ版テスラ」ことゴゴロ（Gogoro）がNASDAQでの取引を開始します。ゴゴロは電動スクーターをつくっているほか、他社のライドシェアネットワークにもバッテリーや充電システムを販売しています。上場から遡ること数カ月前、ゴゴロは中国およびインドの大手スクーターメーカーにバッテリーを販売する契約を結んでいます。

ゴゴロは特別目的買収会社（SPAC）を通じて上場していますが、時価総額は23億5,000万ドル（約2,800億円）となり、事業拡大のための資金として3億3,500万ドル（約410億円）を調達しました。当初の投資家には、インドネシア最大のテック企業GoToグループが含まれており、ゴゴロと提携して東南アジアでの事業拡大を支援する可能性もありそうです。

Are sanctions not working?

金融制裁、効果なし？

西側諸国がロシアに対して重い制裁を科してから1カ月。ルーブルの対米ドル相場は急騰し、ウクライナ侵攻前の水準まで回復しています。ルーブルが痛みを感じさせないのは、どうしたわけでしょう？

ルーブルの回復を支えているのは、通貨の内部操作と原油・ガス価格の高騰です。天然ガスの取引において、ロシアがルーブルで買うようにさらなる圧力をかけ、欧州諸国の“大口顧客”がその要求に実際に応じることになれば、さらに上昇する可能性すらあります。

しかし、極論すれば、ルーブルの動きだけで制裁の成否は判断できません。「ルーブルの動きとは関係なく、制裁はロシア経済に大きな打撃を与えている」と、エコノミストのウィリアム・ジャクソンは指摘しています。「インフレ率はすでに急上昇し、銀行は疲弊し、金融情勢は劇的にタイト化している」。

SURPRISING DISCOVERIES

世界のトリビア

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