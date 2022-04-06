Daily Brief

世界で今起きている事

おはようございます。今朝も「世界で今起きている事」をお伝えします。

Image copyright: REUTERS/Stringer FILE PHOTO: Oil tankers are seen at a terminal of Sinopec Yaogang oil depot in Nantong, Jiangsu province, China June 11, 2019. Picture taken June 11, 2019. REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT./File Photo

What to watch for

終わらない問題

Image copyright: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images It’s not over til it’s over.

今日（7日）は世界保健デーですが、わたしたちの世界の健康状態は…あまりよくありません。COVID-19のパンデミックは、2つのスピードで進行しています。豊かな世界では4回目のワクチン接種が始まっていますが、グローバルサウス（発展途上国）の大部分では十分な予防接種レベルには程遠い状態です。そして、このことが新たな変異型の出現を促し、危機を長引かせているのです。

しかし、今年、世界保健機関（WHO）は、現在の緊急事態を超えて、より根本的な問題に焦点を当てようとしています。地球を守ることは、わたしたちの健康を守ることでもあるのです。WHOのテドロス・アダノム・ゲブレイェスス事務局長と米厚生長官のハビエル・ベセラが会談し、わたしたちが早急に解決すべきリストについて、広範囲にわたって話し合う予定です。

気温の上昇

洪水（水害）

異常気象（豪雨）

大気汚染

生態系の悪化

タバコの生産と消費

What’s happening in Shanghai?

上海で何が？

Image copyright: Hector Retamal / Getty Images Blocked off

短期間だったはずの中国・上海のロックダウンが、無期限になりました。金融の中心地である上海では、火曜日（5日）に1万7,000人以上の新規感染者が発生し、パンデミックの初期に武漢で記録された1日当たりの最高記録を上回りました。

上海の住民たちは途方に暮れています。食料品や生活必需品へのアクセスが混乱し、政府機関同士の連携がうまくいっていないことが、人びとの神経をすり減らしています。今回のロックダウンは、これまでの感染拡大の波と比べてより一層、中国が「ゼロコロナ」政策から抜け出す計画がないことを示しています。

上海で起きていること、そしてそれが中国の戦略にとってどのような意味を持つのかを紹介します。

SURPRISING DISCOVERIES

世界のトリビア

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