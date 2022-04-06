IEAが1億2,000万バレルの石油を放出／今日は世界保健デー／上海で何が起こっている？
4月7日、世界で今起きていること。IEAが1億2,000万バレルの石油を放出／フォルクスワーゲンが数十の車種を廃止／今日は世界保健デー／上海で何が起こっている？／バーガーキングのワッパーは小さすぎ？…。
Contributing Editor
Daily Brief
世界で今起きている事
おはようございます。今朝も「世界で今起きている事」をお伝えします。
- 中国の国営製油所は、ロシアとの石油取引を避けている。米国が、ロシアの戦争に協力すれば中国を制裁すると脅しているため、シノペック（Sinopec、中国石油化工）やペトロチャイナ（PetroChina、中国石油天然気）などの中国国有企業は、中国政府の警告に従っているのです。
China’s state refineries are avoiding Russian oil deals. The companies are heeding Beijing’s calls for caution as the US threatens to sanction China if it aids Russia’s war effort.
- IEAが1億2,000万バレルの石油を放出する。米国と同盟関係にある31の国際エネルギー機関（IEA）加盟国は、燃料コストの高騰を抑制するため、過去最大の石油備蓄放出を計画しています。協調放出の内訳は、米国が6,000万バレル、その他の加盟国が6,000万バレル。
The International Energy Agency will release 120 million barrels of oil. The 31 US-aligned member nations are planning the largest ever release from their oil reserves to offset rising fuel costs.
- 燃料と肥料の価格高騰により、ペルー全土で抗議デモが発生。燃料分野の対ロシア制裁に関連して発生した反政府デモで、5人の参加者が死亡しました。
Rising fuel and fertilizer prices sparked protests across Peru. Five anti-government protesters have died during demonstrations tied to Russian fuel sanctions.
- フォルクスワーゲンは数十の車種を廃止する。サプライチェーンの制約のため、フォルクスワーゲン（Volkswagen）は内燃エンジン車のラインアップの60％を段階的に廃止せざるを得なくなりましたが、電気自動車の新ラインの計画は予定通り進んでいます。
Volkswagen will discontinue dozens of car models. Supply constraints forced the automaker to phase out 60% of its combustion engine models, but plans for new electric car lines are on track.
- 香港の元治安当局者が指導者に立候補した。2019年に香港で大規模抗議デモが起きた際に治安機関トップの保安局長を務めた李家超（ジョン・リー）は、林鄭月娥（キャリー・ラム）の後任の行政長官候補として、中国当局の後ろ盾を得ているようです。
An ex-Hong Kong security official is running to lead the city. John Lee, who was a deputy police commissioner during the city’s 2019 protests, appears to have Beijing’s backing to replace Carrie Lam.
- ミャンマーは銀行に対し、外貨をチャットに交換するよう強制。ミャンマーの軍事政権は、通貨の価値を下支えするために、幅広い取引にこの要件を課しています。
Myanmar will force banks to convert foreign currency into kyat. The military government imposed the requirement on a wide range of transactions to prop up the currency’s value.
What to watch for
終わらない問題
今日（7日）は世界保健デーですが、わたしたちの世界の健康状態は…あまりよくありません。COVID-19のパンデミックは、2つのスピードで進行しています。豊かな世界では4回目のワクチン接種が始まっていますが、グローバルサウス（発展途上国）の大部分では十分な予防接種レベルには程遠い状態です。そして、このことが新たな変異型の出現を促し、危機を長引かせているのです。
しかし、今年、世界保健機関（WHO）は、現在の緊急事態を超えて、より根本的な問題に焦点を当てようとしています。地球を守ることは、わたしたちの健康を守ることでもあるのです。WHOのテドロス・アダノム・ゲブレイェスス事務局長と米厚生長官のハビエル・ベセラが会談し、わたしたちが早急に解決すべきリストについて、広範囲にわたって話し合う予定です。
- 気温の上昇
- 洪水（水害）
- 異常気象（豪雨）
- 大気汚染
- 生態系の悪化
- タバコの生産と消費
What’s happening in Shanghai?
上海で何が？
短期間だったはずの中国・上海のロックダウンが、無期限になりました。金融の中心地である上海では、火曜日（5日）に1万7,000人以上の新規感染者が発生し、パンデミックの初期に武漢で記録された1日当たりの最高記録を上回りました。
上海の住民たちは途方に暮れています。食料品や生活必需品へのアクセスが混乱し、政府機関同士の連携がうまくいっていないことが、人びとの神経をすり減らしています。今回のロックダウンは、これまでの感染拡大の波と比べてより一層、中国が「ゼロコロナ」政策から抜け出す計画がないことを示しています。
上海で起きていること、そしてそれが中国の戦略にとってどのような意味を持つのかを紹介します。
- 中国が2022年も「ゼロコロナ」政策をあきらめない理由
- 中国の金融街では、オフィスで睡眠をとることが新しい在宅勤務のスタイルに
- 中国は「ゼロコロナ」政策で留学生を見放した
- 中国で新しいオミクロン変異株の亜種が発見された
- 中国のインターネットでは、「ゼロコロナ」政策の狂信者を嘲笑する造語が登場している
SURPRISING DISCOVERIES
世界のトリビア
- バーガーキングは、同社のワッパーが小さすぎるという訴えに直面した。集団訴訟では、同社が広告でハンバーガーを実際のサイズより「35％大きく」見せていると非難しています。
- 英国が南極の郵便局長とペンギンの監視スタッフを募集中。南極大陸の西に浮かぶ島、ポートロックロイ基地では現在、応募を受け付けています。
- 過疎化した日本の島に、唯一のレストランがオープンした。人口850人の宮崎・島野浦島に、地元密着型の飲食店「満月食堂」が誕生し、地域活性化に一役買っています。
- マイアミの暗号通貨愛好家たちが、「バイオニック・ブル」の像を公開した。ウォール街の象徴である「チャージング・ブル」（突進する牛）のパロディで、目はレーザーになっています。
- グーグルは、秘密のスパイソフトが隠された数十のアプリを禁止した。コードを書いたパナマの会社は、米国の国家安全保障機関とつながりがあります。
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