Daily Brief

世界で今起きている事

おはようございます。今朝も「世界で今起きている事」をお伝えします。4月20日は「マリファナの日」。今日は、全米での大麻合法化に向けた動きも追っています。

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What to watch for

全米が大麻を吸える日

Image copyright: Reuters/Yuri Gripas The feds are surrounded.

今日4月20日は、米国人にとって「マリファナを祝う日」ですが（［420］はマリファナの隠語）、全米18州ではいまだマリファナは違法とされています。そんななか、米国上院の院内総務、チャック・シューマーは今月中にも、大麻の連邦合法化を目指す法案「Cannabis Administration and Opportunity Act」を正式に提出する予定です。

現在大麻を合法化しているのは、コロンビア特別区（ワシントンDC）と合計18州で、さらに38州では医療用として認められています。大麻業界は活況を呈していて、特にパンデミックのストレスに対処するための使用が目立ちます。米国の大麻の年間売上高は、2030年までに570億ドル（約7.3兆円）を超え、現時点で合法化されている州では、年平均14%の成長が予測されています。さらに18州の市場が合法化の態勢を整えれば、この数字は720億ドル（約9.2兆円）を超えます。

しかし、大麻擁護派の中には、連邦政府が早々に合法化に踏み切る望みは薄いと考える人もいるようです。その代わりに、彼らは「SAFE Banking Act」における大麻銀行改革などといった、より小さな勝利に焦点を当てています。この法案は、大麻事業者の銀行サービスやクレジットカードへのアクセスを可能にするものです。

A winded competitor

風力発電の存在感

米国では、エネルギーに関する2度の「マイルストーン」が達成されました。3月末、風力による発電量が石炭と原子力のそれを抜き、第2位の電力供給源となりました（天然ガスの支配は覆せませんでした）。そしてその2週間後にも、同じことが起きたのです。

この出来事が浮き彫りにするのは、米国における再生可能エネルギーの台頭と石炭の凋落です。春先は気候的に風が強いこともあって、米国での風力発電の容量が増加。1日での発電量だけをみれば、風力の存在感は石炭や原子力に迫る勢いです。

もっとも、エネルギー源としては天然ガスが主流であり続けています（かつ、増加しています）。米国が「ネットゼロ」の目標を達成するには、さらに多くの記録的な月日が必要となりそうです。

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