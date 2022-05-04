ルーブルが2年ぶりの高値／北京が新型コロナウイルス規制を強化／EUが、ロシア産石油を段階的に輸入禁止へ
5月5日、世界で今起きていること。ルーブルが2年ぶりの高値／欧州のエネルギー価格が上昇／北京が新型コロナウイルス規制を強化／ EUが、ロシア産石油を段階的に輸入禁止へ／食通が夢中になる胡椒
This story was published on our Quartz Japan newsletter, A glimpse at the future of the global economy-in Japanese.
By Kurumi Fukutsu
Contributing Editor
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Daily Brief
世界で今起きている事
おはようございます。今朝も「世界で今起きている事」をお伝えします。
- ロシアのルーブルは対ドル、対ユーロで2年ぶりの高値に跳ね上がった。ルーブルは資本規制によって支えられています。
The Russian ruble jumped to over a two-year high versus the dollar and euro. The currency remains propped up by capital controls.
- ハンガリーは、EUによるロシア産原油の禁輸計画を拒否した…。欧州委員会は、ロシアからの原油輸入を6カ月以内に打ち切ることを提案していました。一方、英国は、EUがロシアによる戦争犯罪行為への制裁を行う構えであることから、ロシアへのサービス輸出を打ち切りました。
Hungary rejected the EU plan to ban Russian oil…. The European Commission had proposed to end Russian oil imports in six months. Meanwhile, the UK cut off service exports to Russia as the EU is poised to impose war crime sanctions.
- … そして、欧州のエネルギー価格は上昇した。EUがロシア産原油の輸入を段階的に廃止すると発表したことを受け、ガス、電気、石炭の価格は4％以上も上昇しました。
… And European energy prices rose. Gas, electricity, and coal prices increased by more than 4% amid the EU’s announcement to phase out Russian oil.
- 北京が新型コロナウイルス規制を強化した。中国の首都では、新たに51人の感染者が確認されたため、60の地下鉄駅が封鎖されました。
Beijing tightened covid restrictions. China’s capital shut 60 subway stations as 51 new cases were confirmed.
- 米国企業は、上海の封鎖によるサプライチェーンへの影響を警告している。アップルやGEなどの企業は、売上への影響や業務の混乱が夏まで続く可能性があると予想しています。
US companies warned of supply chain problems from Shanghai’s lockdown. Companies including Apple and GE have anticipated sales hits and disrupted operations that could extend into the summer.
- インドが金利を引き上げた…。インドの中央銀行は、高騰する消費者物価を抑制するため、利上げを発表しました。こうした取り組みを行っているのは、インドだけではありません（詳しくは次の項で）。
India raised interest rates… Its central bank announced the rate hike as it seeks to rein in soaring consumer prices, and it wasn’t alone (see below).
- …そして、史上最大のIPOも。国営企業のインド生命保険会社（LIC）は、27億ドル（約3,400億円）のデビューを果たしました。
…And saw its biggest-ever IPO. Life Insurance Corp enjoyed a $2.7 billion debut.
What to watch for
各国で続く利上げ
米連邦準備制度理事会（FRB）が0.5%の利上げ（2000年以来の大幅利上げ）を決定したのに続き、イングランド銀行（英中央銀行）も利上げに踏み切ろうとしています。FRBと同様に、イングランド銀行も需要の減速を警戒しており、FRBが言うところの「ソフトランディング」を目指しています。
クイズ：まだ利上げをしていない主要な中央銀行はどこでしょう？
- 欧州中央銀行
- スイス国立銀行
- カナダ銀行
- オーストラリア準備銀行
答えは、1と2。スイスの物価はEUや米国ほど上昇していないのと、欧州中央銀行はウクライナ侵攻がEUの経済成長に与える影響を考慮しているためです。
Why ban Russian oil?
EU全面禁輸の効果
欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長は昨日（4日）、EUは2022年末までにロシアからの原油および石油精製品の輸入をすべて停止するという方針を発表しました。これがどのような影響を及ぼすか、数字で見てみましょう。
- 25%：欧州の全石油量に占めるロシア産の割合
- 12%：ドイツの全石油量に占めるロシア産の割合
- 96%：スロバキアの全石油量に占めるロシア産の割合
- 2億8,500万ドル（約368億円）：EUへの原油輸出によって、ロシアが1日当たりに得ている資金。ウクライナ侵攻での主要な資金源となっている
しかし、短期的には、価格が上昇すれば販売バレル数の減少を相殺できるため、欧州の禁輸措置はロシアに有利に働く可能性が高いでしょう。
SURPRISING DISCOVERIES
世界のトリビア
- ボリビアの受刑者は、本を読むことで刑期を短縮することができる。このプログラムは、資金が乏しい収監施設で、受刑者らの識字能力を高めることを目的としています。
- あるブラジル人が、一つの会社に勤続84年でギネスブックに登録された。セールスマネジャーのウォルター・オースマン（Walter Orthmann）は、15歳のときから繊維メーカーのReneauxViewで働き続けています。
- イーロン・マスクが、シチリアの有名なランドマークを最初に手に入れることになるかもしれない。「The Scala dei Turchi」（トルコ人の階段）の共同所有者はマスクに対して、石灰岩の浸食崖を購入するリストに加えるべきだと呼びかけています。
- 食通はカンボジアの胡椒に夢中だ。イタリア人シェフは、カンポット・ペッパーの複雑な風味が、カチョエペペやリガトーニ・アッラ・グリーチャなどの料理を、ありきたりなブラックペッパーよりもおいしくしてくれることを証明しています。
- そして、イタリアのシェフたちは、パスタの未来がひよこ豆であることも受け入れなければならないだろう。気候変動によりデュラム小麦の生産量が減少するなか、万能な食材であるひよこ豆が注目されています。パスタがどのように世界中の人々の心と胃袋を温めてきたか、Quartz Obsessionポッドキャストの最新エピソード（英語）で詳しく紹介しています。
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