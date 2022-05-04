Daily Brief

世界で今起きている事

おはようございます。今朝も「世界で今起きている事」をお伝えします。

Image copyright: REUTERS/Brendan McDermid A trader works, as Federal Reserve Chair Jerome Powell is seen delivering remarks on a screen, on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S. May 4, 2022. REUTERS/Brendan McDermid

What to watch for

各国で続く利上げ

Image copyright: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo FILE PHOTO: The Federal Reserve building is seen before the Federal Reserve board is expected to signal plans to raise interest rates in March as it focuses on fighting inflation in Washington, U.S., January 26, 2022. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

米連邦準備制度理事会（FRB）が0.5%の利上げ（2000年以来の大幅利上げ）を決定したのに続き、イングランド銀行（英中央銀行）も利上げに踏み切ろうとしています。FRBと同様に、イングランド銀行も需要の減速を警戒しており、FRBが言うところの「ソフトランディング」を目指しています。

クイズ：まだ利上げをしていない主要な中央銀行はどこでしょう？

欧州中央銀行 スイス国立銀行 カナダ銀行 オーストラリア準備銀行

答えは、1と2。スイスの物価はEUや米国ほど上昇していないのと、欧州中央銀行はウクライナ侵攻がEUの経済成長に与える影響を考慮しているためです。

Why ban Russian oil?

EU全面禁輸の効果

欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長は昨日（4日）、EUは2022年末までにロシアからの原油および石油精製品の輸入をすべて停止するという方針を発表しました。これがどのような影響を及ぼすか、数字で見てみましょう。

25% ：欧州の全石油量に占めるロシア産の割合

：欧州の全石油量に占めるロシア産の割合 12% ：ドイツの全石油量に占めるロシア産の割合

：ドイツの全石油量に占めるロシア産の割合 96% ：スロバキアの全石油量に占めるロシア産の割合

：スロバキアの全石油量に占めるロシア産の割合 2億8,500万ドル（約368億円）：EUへの原油輸出によって、ロシアが1日当たりに得ている資金。ウクライナ侵攻での主要な資金源となっている

しかし、短期的には、価格が上昇すれば販売バレル数の減少を相殺できるため、欧州の禁輸措置はロシアに有利に働く可能性が高いでしょう。

SURPRISING DISCOVERIES

世界のトリビア

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