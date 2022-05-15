Daily Brief

世界で今起きている事

おはようございます。今朝も「世界で今起きている事」をお伝えします。



Image copyright: REUTERS/Yara Nardi Kalush Orchestra from Ukraine pose for photographers after winning the 2022 Eurovision Song Contest, in Turin, Italy, May 15, 2022. REUTERS/Yara Nardi

What to watch for

生理休暇の善し悪し

スペイン政府は火曜日（17日）、月経困難症の人に月に数日の休暇を与えるという提案について議論する予定です。

この法案が成立すれば、スペインは西側諸国で初めてこうした政策を導入することになります。日本や韓国などでも生理休暇を設けているほか、インドのフードデリバリーサービス、ゾマト（Zomato）など一部企業も生理休暇制度を導入しています。

ダイバーシティとインクルージョンの専門家は、政府や企業が繰り返し起こる痛みに対処する人びとを受け入れようとすることは称賛に値すると述べています。しかし、このような政策は性差別的な固定観念を強めることになりかねないとも警告しています。では、より良い解決策は？ すべての人に病気休暇を与えることです。

Saving green by going green

米国で断然お得なEV

気候政策シンクタンク、エネルギー・イノベーション（Energy Innovation）の分析によると、米国の48州では、ガソリン車よりも電気自動車（EV）を所有する方がコストが安いことが判明しました。

しかし、ニュージャージー州ほどお得なところはないでしょう。ニュージャージー州では、EVを購入またはリースする人に5,000ドル（約65万円）のキャッシュバックをするなど、環境保護を目指すドライバーに寛大なインセンティブを提供しています。また、通常6.625％の消費税が免除されるほか、米連邦政府が提供するEV購入のための7,500ドル（約97万円）の税額控除もあります。

SURPRISING DISCOVERIES

世界のトリビア

📫 Quartz Japanは一日2通のニュースレターを配信しています。

🎧 Quartz Japanでは平日毎朝のニュースレター「Daily Brief」のトップニュースを声でお届けするPodcastも配信しています。

👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。

👇 このニュースレターはTwitter、Facebookでシェアできます。転送も、どうぞご自由に（転送された方へ！ 登録はこちらから）。