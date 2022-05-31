Daily Brief

世界で今起きている事

おはようございます。オーストラリアでは、アルバニージー新首相が組閣プランを発表しています。今朝も「世界で今起きている事」をお伝えします。



Image copyright: REUTERS

What to watch for

米英の「仲直り」

今日1日、米国では英国からの鉄鋼・アルミニウムの輸入関税引き下げが実施され、また、英国では米国製品に対する報復関税が撤廃されます。

💸 2018年、ドナルド・トランプ大統領（当時）は、鉄鋼・アルミ輸入が国内経済を弱体化しているとして、「米国の鉄鋼メーカーを中国から守るために」追加関税を実施しました。これにより、鉄鋼業界には数千人の新たな雇用が創出されたといわれています。

🎈 今回この関税が撤廃されることで、米国のインフレ率が下がり、鉄鋼を必要とする商品──特に自動車のコストが下がるとみられています。

🍷 英国の報復関税は、リーバイス（Levi’s）のジーンズやバーボン、ハーレーダビッドソン（Harley Davidson）のオートバイ、ワインといった米国製品にかけられていました。これによる影響は大きくはなかったものの、対象となった産業は英国でのビジネスチャンスを失っています。

🤷 米国は、米国最大の貿易相手国である中国に対してトランプ時代の関税をいまも維持していますが、それによる利益は明確ではありません。バイデンは労働組合の怒りを買ったり、中国に弱みを見せたりしないよう警戒しているのでしょうが、米国で深刻化するインフレ対策にとって効果的とはいえません。ちなみにこれらの関税は7月に失効する予定です。

🧧 中国との貿易に関する懸念がすぐに消えることはないことを示す兆候もあります。今回の米英での合意のなかには、中国の事業体が所有する英鉄鋼会社については、中国政府からの不適切な影響が算定できるよう監査が必要となるという条項が盛り込まれています。

a wealthy crypto doesn’t use it

富まざるクリプト利用者

連邦準備制度理事会（FRB）がまとめた最新の調査結果によると、クリプトにおける投資家と利用者の間には、著しい「差」がみられます。前者は10万ドル以上の所得をもち、従来型の銀行システムを利用して貯蓄、消費、信用獲得を行う傾向がありました。一方で、クリプトを実際に使って物を買ったり送金したりする層には、銀行口座すらもっていない低所得者層が相対的に多いようです。

クリプトを支持する人たちは、クリプトは既存の金融システムを代替するものとして喧伝しています。しかし、このところクリプト市場が低迷なのは、従来型の金融市場の低迷に追従しているかのようで、クリプトに投資する企業・機関投資家は両者をリンクさせていると指摘するアナリストも多くいます。

クリプトは、インフレに対する安定した回避策でもなければ、銀行とは別の世界にある安全な現金保管庫でもありません。規制されていないハイリスクで不安定な投資、なのです。

SURPRISING DISCOVERIES

世界のトリビア

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