Daily Brief

世界で今起きている事

おはようございます。今朝も「世界で今起きている事」をお伝えします。

Image copyright: REUTERS Britain’s Queen Elizabeth leads the lighting of the principal Jubilee beacon, as part of Platinum Jubilee celebrations, at Windsor Castle, Britain, in London, Britain, June 2, 2022. Steve Parsons/Pool via REUTERS REFILE – CORRECTING LOCATION

What to watch for

100日が経過した今

ロシアがウクライナに侵攻してから、今日で100日。この紛争を、数字で見ていきましょう。

1,200万人 ：自国内で避難民となったウクライナ人。さらに500万人が完全に国外に避難している。

：自国内で避難民となったウクライナ人。さらに500万人が完全に国外に避難している。 3万人 ：ウクライナが主張する、ロシア兵の死者数だが、数字の正確性は不明。ウクライナ兵の死者数は、5,000人以上と推定される。

：ウクライナが主張する、ロシア兵の死者数だが、数字の正確性は不明。ウクライナ兵の死者数は、5,000人以上と推定される。 5分の1 ：現在、ロシアに掌握されているウクライナの面積。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、戦前の国境を回復したいと考えているが、同盟国がそこまで待つかは分からない。

：現在、ロシアに掌握されているウクライナの面積。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、戦前の国境を回復したいと考えているが、同盟国がそこまで待つかは分からない。 749台 ：ロシアがウクライナ侵攻で失ったと推定される戦車の数。ドローンなどの最新技術と準備不足のロシア軍との衝突が原因。

：ロシアがウクライナ侵攻で失ったと推定される戦車の数。ドローンなどの最新技術と準備不足のロシア軍との衝突が原因。 +28% ：ロシアルーブルのドルに対する価値の変動。前例のない制裁措置により、当初は通貨価値が暴落したが、今ではルーブルの価値は高まっている。

：ロシアルーブルのドルに対する価値の変動。前例のない制裁措置により、当初は通貨価値が暴落したが、今ではルーブルの価値は高まっている。 +24% ：制裁や禁輸措置により、ロシアの化石燃料市場に対する「貢献」が制限されるなか、欧州原油価格の変動率。

：制裁や禁輸措置により、ロシアの化石燃料市場に対する「貢献」が制限されるなか、欧州原油価格の変動率。 6,000億ドル（約77.9兆円）：ウクライナの戦後復興費用の、当初予測。

Some good news for EV makers

EV業界への朗報？

電気自動車（EV）の普及を阻む最大の要因のひとつは、EVのバッテリーに使用される金属の不足です。しかし、5月29日に発表されたゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）の調査ノートでは、電池の金属価格が今後2年間で暴落し、急騰するコストが抑制されると予測しており、EVメーカーには希望の光が射しています。

しかし、この状況は長くは続かないでしょう。電池用金属の世界的な消費は増え続け、10年後には需要が供給に追いつき、価格が再び上昇するだろうとアナリストは予測しています。

SURPRISING DISCOVERIES

世界のトリビア

ヴァンピリズムは永遠の若さを保つ秘訣かもしれない。中国の科学者が、年老いたマウスに若いマウスの血液を注入すると寿命が延びることを発見しました。 「エリザベス」のみなさま、お待たせしました！ エリザベス女王のプラチナ・ジュビリーを祝して、英国のある映画館チェーンは今週末、「Elizabeth」という名前の人（Eliza、Elisabet、Bethなど、いくつかの名前のバリエーションでもOK）に無料チケットを提供するそうです。 トゥイーティーがブロックチェーンに参加する。ワーナー・ブラザーズは「Looney Tunes: What’s Up Block?」というプロジェクトの一環として、このアニメのキャラクターをNFTにするそうです。 日本はウクライナの力士を歓迎した。7月に開催される世界大会に向け、自国でのトレーニングがますます危険になることを実感しているアマチュア力士たちが、日本で事前合宿を行います。

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