Daily Brief

世界で今起きている事

おはようございます。今朝も「世界で今起きている事」をお伝えします。

Image copyright: Reuters/Thomas Peter A man looks into a closed Apple store in a shopping district as the covid outbreak continues in Beijing.

What to watch for

ロシアGDPの「今後」

Image copyright: Reuters/Shamil Zhumatov FILE PHOTO: A Yandex Food courier rides a bicycle past the temporarily closed Prada shop and business property put out for rent, in Stoleshnikov Lane, which is one of the city’s most expensive shopping areas accommodating numerous boutiques and luxury shops, in central Moscow, Russia, May 27, 2022. REUTERS/Shamil Zhumatov/File Photo

明日16日（現地時間）、ロシアは2022年第1四半期（1〜3月期）の国内総生産（GDP）の最終値を発表します。5月に発表された速報値（前年同期比3.5％増）が確定されることになるでしょう。

しかし、確実なのはここまで。第1四半期における経済制裁と軍事費の影響は、部分的なものでしかありません。第2四半期以降はロシア経済が大きく損なわれている事実が明らかになる可能性が高く、2022年のGDPについて、ロシア経済省が7.8%減、世界銀行が8.9%減とそれぞれ予測しているほか、あるエコノミストは30%減という壊滅的な予測を示しています。

今月24日には1億5,900万ドルにおよぶロシアの国債利払い日がやってきますが、米財務省は、同金融機関や個人に利払いの受け取りを可能にする特例措置のライセンスを取り消しており、支払いの実施が困難になっています。ロシアのデータが信頼できるものであれば、という前提つきですが、経済制裁の影響がはっきりとあらわれる第2四半期GDPが発表される8月には、ロシア経済の実像がより見えてくるでしょう。

Vaccine inequality is here to stay

ワクチン格差、再び

Image copyright: Reuters/Dado Ruvic Western media has given 2022’s monkeypox outbreak an African face

サル痘（monkeypox）は、まだ「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」には指定されていません。が、富める国々は、すでに天然痘ワクチンの買いだめに動いています。このワクチンには、サル痘専用の予防接種がない場合でも最大85％の予防効果が期待できます。

天然痘ワクチンを製造しているバイエルン・ノルディック（Bavarian Nordic）は、自国の社会的弱者を守るのに十分な量を調達したい複数の政府と契約を結んでいますが、そのほとんどが極秘条件の契約です。これまでのところ、ワクチン開発に大規模な投資をしている米国は、備蓄されている150万回分に加え、50万回分を注文しています。こうした調達ラッシュは、COVID-19ワクチンの深刻な不平等を招いた買い占めを思い出させます。

世界保健機関（WHO）は、天然痘ワクチンと治療薬の備蓄に関する情報を共有し、必要な国々と用量を共有できるように各国に要請しています。が、この呼びかけへの回答は、どこからも得られていません。

SURPRISING DISCOVERIES

世界のトリビア

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