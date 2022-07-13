ロシアとウクライナが穀物輸出について協議／ 板挟みの半導体業界／『イカゲーム』エミー賞14部門でノミネート
7月14日、世界で今起きていること。ロシアとウクライナが穀物輸出について協議／リム・ウィー・チャイの資産が下落／スペインが電力会社と銀行に一時的に課税／ 板挟みの半導体業界／『イカゲーム』エミー賞14部門でノミネート
Contributing Editor
Daily Brief
世界で今起きている事
おはようございます。「世界で今起きている事」をお伝えします。
- スリランカの首相は、軍に秩序を回復するよう指示した。スリランカのゴタバヤ・ラジャパクサ大統領が国外に脱出した翌日、デモ隊はラニル・ウィクラマシンハ首相の官邸を襲撃。首相は、非常事態を宣言しました。
Sri Lanka’s prime minister told the military to restore order. The directive came directly after protesters stormed PM Ranil Wickremesinghe’s office one day after the country’s president fled the country.
- ロシアとウクライナが穀物輸出について協議。現在ウクライナで足止めされている数百万トンの穀物輸出の再開について合意を得るため、仲介役のトルコと国連の代表も交え、4者による実務者レベルの協議を実施しました。
Russia and Ukraine met to discuss grain exports. Turkish and UN representatives were also among the parties seeking agreement on a plan to export millions of tons of grain currently trapped in Ukraine.
- 日本の裁判所は、2011年の福島原発事故について東京電力の元幹部たちに責任があると判断した。4人の東電元幹部は、民事訴訟を解決するために、株主に970億ドル（約13.3兆円）を支払うよう命じられました。
A Japanese court ruled that ex-TEPCO executives were responsible for the 2011 Fukushima nuclear crisis. Four executives have been ordered to pay $97 billion to shareholders to settle a civil suit.
- 億万長者のリム・ウィー・チャイの資産は89％も下落した。彼が創業したマレーシアのゴム手袋大手、トップ・グローブ（Top Glove）は、世界のゴム手袋の4つに1つを製造していますが、先月、株価の暴落を受けて99％の減益を報告していました。
Billionaire Lim Wee Chai’s wealth tumbled 89%. His company, Top Glove, which makes one out of every four rubber gloves in the world, reported a 99% drop in profits last month following a stock crash.
- iPhone組み立て受託大手が中国のトップチップメーカーの救済に乗り出した。台湾の鴻海精密工業（Foxconn Technology Group）傘下の富士康工業互聯網（Foxconn Industrial Internet、FII）は、上海に拠点を置き、経営再建中の中国半導体大手、紫光集団（Tsinghua Unigroup）の90億ドル（1.2兆円）規模の救済計画に7億8,800万ドル（約1,080億円）を投資しました。
Apple’s main iPhone assembler helped bail out China’s top chipmaker. The arm of Taiwan’s Foxconn Technology Group invested $788 million in the troubled Shanghai-based Tsinghua Unigroup’s $9 billion rescue plan.
- スペインは電力会社と銀行に一時的に課税する。これによって見込まれる70億2,000万ドル（約9,600億円）の税収を、9月1日から無料化する都市間鉄道のコストなどに充てることで、生活費を軽減するための政府の取り組みを推し進めようとしています。
Spain will temporarily tax power companies and banks. The extra $7.02 billion will further the government’s efforts to ease the cost of living by funding free intercity train transit starting September 1.
What to watch for
板挟みの半導体業界
世界最大の半導体製造企業である台湾積体電路製造（TSMC）が本日（14日）発表する決算報告では、半導体のサプライチェーンで続く混乱を垣間見ることになるでしょう。1年以上にわたって半導体不足が続いた後、一部の半導体メーカーは、特にノートパソコンやスマートフォン用のメモリチップなど、特定のカテゴリーのチップについて供給過剰を警告し始めています。
一方、自動車メーカーからは、半導体不足によって顧客の需要に供給が追いつかないという不満が出ています。
世界の半導体シェアの半分以上を占めるTSMCによる本日のカンファレンスコールは、半導体不足が今後も数カ月続くのか、「深刻な製品不足」と「過剰生産」の板挟みになる可能性があるのか、業界関係者に有力な手がかりを与えることになるでしょう。
a new kind of labor organizing
「アマゾン流」組合活動
ニューヨーク州オールバニ郊外にあるアマゾンの倉庫では、独立組織「アマゾン労働組合（ALU）」との組織化が検討されています。これは、米国で歴史的に組合運動を牽引してきた大規模な産業別労働組合から労働者主導の独立組合への大きなシフトを象徴するものです。
これまでのアマゾンの組合キャンペーンは苦戦を強いられてきました。同社は巨大で離職率も高いため、連帯を築くのが難しく、アマゾンはさまざまな「組合つぶし」の戦略をとっているとも言われています。
ALUのような歴史が浅く、独立した組合には、全国的な組合が持っているような資源、経験、そして広がりはありません。しかし、彼らにも大きな強みがあります。例えば、これまで企業側は組合活動を妨害するために全国的な組合を「官僚主義的な組織」と批判してきましたが、アマゾンのような草の根の組合活動には、こうした戦法も使えないのです。
SURPRISING DISCOVERIES
世界のトリビア
- アメデオ・モディリアーニの絵画に隠されたスケッチが見つかった。イスラエルの美術館の学芸員は、絵画「Nude with a Hat」にあるスケッチ3点を発見しました。
- オーストラリア・クイーンズランド州で17本の恐竜の歯が発見された。草食恐竜の化石で、「非常に珍しい」といいます。
- ニュージーランドではバーボンが不足している。チキンナゲットやクラフトビールも、サプライチェーンの混乱によって品薄になっています。
- アオナガタマムシが森林を破壊している。きれいな名前ですが、このタマムシは「北米に侵入した最も破壊的で費用のかかる森林害虫」と呼ばれています。
- ネットフリックスの『イカゲーム』が、非英語作品として初めてエミー賞のドラマ部門にノミネート。同作品は合計14部門にノミネートされました。
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