Daily Brief

世界で今起きている事

おはようございます。「世界で今起きている事」をお伝えします。

Image copyright: REUTERS/Adnan Abidi Demonstrators gather outside the office of Sri Lanka’s Prime Minister Ranil Wickremesinghe, amid the country’s economic crisis, in Colombo, Sri Lanka July 13, 2022. REUTERS/Adnan Abidi REFILE -QUALITY REPEAT

What to watch for

板挟みの半導体業界

Image copyright: REUTERS/Ann Wang The logo of Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) is pictured at its headquarters, in Hsinchu, Taiwan, January 19, 2021. REUTERS/Ann Wang

世界最大の半導体製造企業である台湾積体電路製造（TSMC）が本日（14日）発表する決算報告では、半導体のサプライチェーンで続く混乱を垣間見ることになるでしょう。1年以上にわたって半導体不足が続いた後、一部の半導体メーカーは、特にノートパソコンやスマートフォン用のメモリチップなど、特定のカテゴリーのチップについて供給過剰を警告し始めています。

一方、自動車メーカーからは、半導体不足によって顧客の需要に供給が追いつかないという不満が出ています。

世界の半導体シェアの半分以上を占めるTSMCによる本日のカンファレンスコールは、半導体不足が今後も数カ月続くのか、「深刻な製品不足」と「過剰生産」の板挟みになる可能性があるのか、業界関係者に有力な手がかりを与えることになるでしょう。

a new kind of labor organizing

「アマゾン流」組合活動

Image copyright: Reuters/Brendan McDermid.

ニューヨーク州オールバニ郊外にあるアマゾンの倉庫では、独立組織「アマゾン労働組合（ALU）」との組織化が検討されています。これは、米国で歴史的に組合運動を牽引してきた大規模な産業別労働組合から労働者主導の独立組合への大きなシフトを象徴するものです。

これまでのアマゾンの組合キャンペーンは苦戦を強いられてきました。同社は巨大で離職率も高いため、連帯を築くのが難しく、アマゾンはさまざまな「組合つぶし」の戦略をとっているとも言われています。

ALUのような歴史が浅く、独立した組合には、全国的な組合が持っているような資源、経験、そして広がりはありません。しかし、彼らにも大きな強みがあります。例えば、これまで企業側は組合活動を妨害するために全国的な組合を「官僚主義的な組織」と批判してきましたが、アマゾンのような草の根の組合活動には、こうした戦法も使えないのです。

SURPRISING DISCOVERIES

世界のトリビア

アメデオ・モディリアーニの絵画に隠されたスケッチが見つかった。イスラエルの美術館の学芸員は、絵画「Nude with a Hat」にあるスケッチ3点を発見しました。 オーストラリア・クイーンズランド州で17本の恐竜の歯が発見された。草食恐竜の化石で、「非常に珍しい」といいます。 ニュージーランドではバーボンが不足している。チキンナゲットやクラフトビールも、サプライチェーンの混乱によって品薄になっています。 アオナガタマムシが森林を破壊している。きれいな名前ですが、このタマムシは「北米に侵入した最も破壊的で費用のかかる森林害虫」と呼ばれています。 ネットフリックスの『イカゲーム』が、非英語作品として初めてエミー賞のドラマ部門にノミネート。同作品は合計14部門にノミネートされました。

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